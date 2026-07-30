Армія РФ завдала ударів по Павлограду та Сумщині, є загиблий та поранені. Фото:

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Армія Російської Федерації 30 липня завдала удару по Павлограду.

Внаслідок російського обстрілу загорілися квартири у багатоповерховому будинку. Загинула одна людина. Постраждали п’ятеро осіб. Серед поранених двоє дітей — хлопці 11 та 14 років. Вони та ще одна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб по Дніпропетровщині.

Також сьогодні вранці під російськими обстрілами перебувала й Сумська область. Як поінформували в Сумській обласній військовій адміністрації, у Березівській громаді внаслідок російського удару по житловому сектору двоє людей зазнали поранень.

На місці влучання спалахнула масштабна пожежа, але рятувальники ліквідували всі осередки загоряння.

Нагадаємо, 30 липня російські окупанти атакували один з житлових районів Запоріжжя. Внаслідок удару дроном щонайменше три людини дістали поранень.