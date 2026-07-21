Росіяни обстріляли ТЦ «Епіцентр» та багатоповерхівку в Сумах. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумах.

Пізно ввечері, 20 квітня, окупанти вдарили реактивним безпілотником по житловому сектору міста. Унаслідок влучання пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждали двоє дорослих і четверо дітей. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Госпіталізувати довелося восьмирічного хлопчика та 16-річну дівчину. Їхні ушкодження не важкі. Дорослі отримали медичну допомогу без госпіталізації.

Згодом росіяни продовжили атаку й завдали ще двох ударів у тому ж районі Сум. Унаслідок одного з них виникла масштабна пожежа на території торговельного центру.

Ліквідація пожежі була ускладнена через постійні повторні атаки. Російські БпЛА продовжували перебувати над місцем удару, створюючи пряму загрозу для рятувальників та інших служб.

Ворог уже неодноразово завдавав повторних ударів по місцях, де тривала ліквідація. Роботи можуть проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації. Масштаби руйнувань значні. Але найцінніше — людські життя. Саме їх маємо насамперед уберегти, — додав Григоров.

В ОВА не вказали назву атакованого Росією ТЦ, але в мережі публікують кадри палаючого торгівельного центру мережі «Епіцентр».

Нагадаємо, 20 липня армія Російської Федерації атакувала Одесу. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа — горіла господарська техніка на території приватного підприємства. Також пошкоджена газова магістраль. Троє осіб загинули, а ще шестеро осіб зазнали поранень.