Троє людей загинули та шестеро постраждали внаслідок російського удару по Одесі. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації у понеділок, 20 липня, атакувала Одесу.

Попередньо, є влучання по об'єктах інфраструктури. Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі відомо про трьох загиблих. Ще шестеро осіб зазнали поранень. Про це керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили у Telegram.

На місці влучання спалахнула масштабна пожежа — горіла господарська техніка на території приватного підприємства. Також пошкоджена газова магістраль. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу реактивних ударних дронів у напрямку Одеської області.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок російського удару виникла пожежа даху приватного будинку, а в іншому населеному пункті пошкоджені житлові будинки, гараж та легковий автомобіль. Також пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.

Постраждали троє людей — двоє жінок та дитина віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована, дитині допомогу надали амбулаторно.