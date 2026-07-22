Російські окупанти вдарили по Одесі, є загиблий та поранені. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n215164-odesa-znovu-bula-pid-rosiyskymy-obstrilamy-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Армія Російської Федерації 22 липня завдала удару по Одесі.

Один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування. Також пошкоджена територія СТО. Під час розбору завалів житлового будинку та гаражного приміщення рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждали 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Також російський удар завдав шкоду посівам на Житомирщині. Як поінформував голова ОВА Віталій Бунечко, внаслідок атаки спалахнула пожежа на пшеничному полі одного з господарств області. Вогонь охопив 2 га посівів, які аграрії готували до збору врожаю. Зернові були знищені. Інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 22 липня російські окупанти атакували FPV-дроном одну з АЗС у Харкові. Внаслідок влучання загорілася паливороздавальна колонка, але рятувальники ліквідували пожежу. Постраждали п’ятеро осіб, в яких діагностували гостру реакцію на стрес.