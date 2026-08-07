Армія РФ обстріляла футбольний стадіон «Чорноморець» у центрі Одеси. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала удару по Одесі.

Внаслідок обстрілу у п’ятницю, 7 серпня, був пошкоджений футбольний стадіон «Чорноморець» в центрі міста. Зафіксоване пошкодження даху, скління та трибуни на території об'єкта спортивної інфраструктури. Про це голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомили у Telegram.

Наразі відомо, що постраждала 29-річна жінка, яка отримала осколкові поранення. Їй надають медичну допомогу.

Місцеві Telegram-канали публікували відео, на яких, як стверджується, видно пошкоджений стадіон «Чорноморець».

УПЛ перенесла матч «Чорноморець» — «Колос» внаслідок руйнувань стадіону в Одесі. Гра другого туру мала відбутися 8 серпня на полі «Чорноморця». Нову дату матчу визначать додатково.

Перед ударом Повітряні сили ЗСУ попереджали про російський реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одесу. Згодом оголошували загрозу застосування ракетного озброєння з Криму.

Нагадаємо, 7 серпня російські загарбники обстріляли місто Ізюм у Харківській області. Двоє осіб загинули, а четверо осіб зазнали поранень. На місці прильотів спалахнула пожежа на площі близько 400 кв. м.