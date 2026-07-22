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Российские оккупанты ударили по Одессе, есть погибший и раненые. Фото: ОВА

Одесса снова была под российскими обстрелами — есть погибший и раненые

22 июл 2026, 15:55
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Армія Російської Федерації 22 липня завдала удару по Одесі.

Один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування. Також пошкоджена територія СТО. Під час розбору завалів житлового будинку та гаражного приміщення рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждали 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Також російський удар завдав шкоду посівам на Житомирщині. Як поінформував голова ОВА Віталій Бунечко, внаслідок атаки спалахнула пожежа на пшеничному полі одного з господарств області. Вогонь охопив 2 га посівів, які аграрії готували до збору врожаю. Зернові були знищені. Інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 22 липня російські окупанти атакували FPV-дроном одну з АЗС у Харкові. Внаслідок влучання загорілася паливороздавальна колонка, але рятувальники ліквідували пожежу. Постраждали п’ятеро осіб, в яких діагностували гостру реакцію на стрес.

Источник: Ракурс


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