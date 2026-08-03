Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне атаковали транспортную инфраструктуру в Одесской области. Фото: ГСЧС

Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Одесской области — 10 человек пострадали

3 авг 2026, 16:25
999

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Одеській області.

У понеділок, 3 серпня, ворог завдав удару по об'єкту транспортної інфраструктури. Пошкоджена будівля об'єкта, а також легкові автомобілі та автобуси. Попередньо відомо, що постраждали троє осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що госпіталізували чотирьох осіб. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий, а інших — середньої тяжкості.

Пожежа, яка спалахнула після обстрілу, вже ліквідована. На місці події працювали 41 рятувальник та дев’ять одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 3 серпня в Дніпропетровській області російські окупанти вдарили по АЗС у Широківській громаді Криворізького району. Внаслідок обстрілу загинули троє людей. На місці влучання виникла пожежа, також були понівечені заправка і автомобілі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров