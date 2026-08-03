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Наслідки російського удару по АЗС на Криворіжжі, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти вдарили по АЗС на Дніпропетровщині — троє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215378-rashysty-vdaryly-po-azs-na-dnipropetrovschyni-troie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
На Дніпропетровщині троє людей загинули через російську атаку на АЗС.
Про це сьогодні, 3 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Троє людей загинули через ворожу атаку на Широківську громаду Криворізького району. На місці влучання виникла пожежа. Понівечені заправка і автівки, — зазначив він.