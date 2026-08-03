Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни атакували ЛЕП на Запоріжжі, фото: АТ «Запоріжжяобленерго»

Російський дрон пошкодив лінію електропередачі на Запоріжжі — знеструмлено 45 тис. абонентів

3 сер 2026, 11:10
999

На Запоріжжі понад 45 тис. абонентів були знеструмлені внаслідок ворожої атаки.

Про це сьогодні, 3 липня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

російський дрон пошкодив лінію електропередачі, — розповів Федоров.

Він зазначив, що частина абоненті було в заживлена у перші півгодини після удару:

Наразі без електроенергії лишається 23 тисячі споживачів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів