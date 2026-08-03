Російський дрон пошкодив лінію електропередачі на Запоріжжі — знеструмлено 45 тис. абонентів

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Росіяни атакували ЛЕП на Запоріжжі, фото: АТ «Запоріжжяобленерго»
Російський дрон пошкодив лінію електропередачі на Запоріжжі — знеструмлено 45 тис. абонентівhttps://racurs.ua/ua/n215372-rosiyskyy-dron-poshkodyv-liniu-elektroperedachi-na-zaporijji-znestrumleno-45-tys-abonentiv.htmlРакурс
На Запоріжжі понад 45 тис. абонентів були знеструмлені внаслідок ворожої атаки.
Про це сьогодні, 3 липня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
російський дрон пошкодив лінію електропередачі, — розповів Федоров.
Він зазначив, що частина абоненті було в заживлена у перші півгодини після удару:
Наразі без електроенергії лишається 23 тисячі споживачів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.