Рашисти за добу втратили 1 тис. 390 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 450 тис. 510 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 232 танки;

25 тис. 75 бойових броньованих машин;

47 тис. 276 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 996 одиниць РСЗВ;

1 тис. 533 одиниці засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 112 наземних робототехнічних комплексів;

440 тис. 948 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 7 крилатих ракет;

34 кораблі/катери;

два підводні човни;

129 тис. 438 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 492 одиниці спеціальної техніки.

Ворог учора здійснив 94 авіаудари, скинувши 296 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 тис. 573 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 336 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 31 — із РСЗВ.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили чотири пункти управління БпЛА, вісім гармат, сім районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління російських загарбників.