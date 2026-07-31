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Наслідки російського удару по Херсону, фото: ДСНС

Рашисти вдарили КАБами на навчальному закладу у Херсоні — п’ятеро постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)

31 лип 2026, 22:55
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Росіяни завдали удару керованими авіабомбами по навчальному закладу у Херсоні.

Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей:

  • троє жінок;
  • двоє чоловіків.

Внаслідок влучання будівля зазнала значних руйнувань. Під завалами опинилися люди та сталася пожежа, — розповіли у ДСНС.

Крім того, ударною хвилею та уламками пошкоджено:

  • шість багатоквартирних будинків;
  • п’ять приватних житлових будинків.

На місці події рятувальники дістали з-під завалів чоловіка та передали його медикам.

Також росіяни росіяни неодноразово намагалися атакувати рятувальників безпілотниками під час ліквідації наслідків удару. Внаслідок цього неподалік сталася пожежа у приватному двоповерховому житловому будинку.

Попри постійну загрозу повторних атак надзвичайники ліквідували всі осередки горіння, — зазначили у відомстві.

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти сьогодні близько опівдня скинули на середмістя Херсона кілька керованих авіабомб на середмістя. Пошкоджено навчальні заклади та житлові будинки. Також він опублікував відео із наслідками руйнувань.

Наслідки російського удару по Херсону, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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