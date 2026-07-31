Наслідки російського удару по Херсону, фото: ДСНС

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Росіяни завдали удару керованими авіабомбами по навчальному закладу у Херсоні.

Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей:

троє жінок;

двоє чоловіків.

Внаслідок влучання будівля зазнала значних руйнувань. Під завалами опинилися люди та сталася пожежа, — розповіли у ДСНС.

Крім того, ударною хвилею та уламками пошкоджено:

шість багатоквартирних будинків;

п’ять приватних житлових будинків.

На місці події рятувальники дістали з-під завалів чоловіка та передали його медикам.

Також росіяни росіяни неодноразово намагалися атакувати рятувальників безпілотниками під час ліквідації наслідків удару. Внаслідок цього неподалік сталася пожежа у приватному двоповерховому житловому будинку.

Попри постійну загрозу повторних атак надзвичайники ліквідували всі осередки горіння, — зазначили у відомстві.

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти сьогодні близько опівдня скинули на середмістя Херсона кілька керованих авіабомб на середмістя. Пошкоджено навчальні заклади та житлові будинки. Також він опублікував відео із наслідками руйнувань.