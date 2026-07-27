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Ракурс
Міна-«пелюстка», фото: «Слово і Діло»

Житель Херсона загинув, підірвавшись на міні-«пелюстці» — ОВА

27 лип 2026, 16:46
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У Корабельному районі Херсона через підрив на російській вибухівці загинув чоловік.

Про це сьогодні. 27 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсонець, особу якого наразі встановлюють, узяв до рук протипіхотну міну типу «пелюстка». Боєприпас здетонував. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, — розповів очільник ОВА.

Прокудін закликав жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки:

  • не торкатися вибухонебезпечних чи підозрілих предметів — це смертельно небезпечно;
  • у разі виявлення таких знахідок — одразу телефонувати за номерами 101 або 102.

Джерело: Ракурс


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