Міна-«пелюстка», фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n215245-jytel-hersona-zagynuv-pidirvavshys-na-mini-pelustci-ova.html

Ракурс

У Корабельному районі Херсона через підрив на російській вибухівці загинув чоловік.

Про це сьогодні. 27 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсонець, особу якого наразі встановлюють, узяв до рук протипіхотну міну типу «пелюстка». Боєприпас здетонував. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, — розповів очільник ОВА.

Прокудін закликав жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки: