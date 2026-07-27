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Міна-«пелюстка», фото: «Слово і Діло»
Житель Херсона загинув, підірвавшись на міні-«пелюстці» — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n215245-jytel-hersona-zagynuv-pidirvavshys-na-mini-pelustci-ova.htmlРакурс
У Корабельному районі Херсона через підрив на російській вибухівці загинув чоловік.
Про це сьогодні. 27 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Херсонець, особу якого наразі встановлюють, узяв до рук протипіхотну міну типу «пелюстка». Боєприпас здетонував. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, — розповів очільник ОВА.
Прокудін закликав жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки:
- не торкатися вибухонебезпечних чи підозрілих предметів — це смертельно небезпечно;
- у разі виявлення таких знахідок — одразу телефонувати за номерами 101 або 102.