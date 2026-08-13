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Ракурс
Наслідки російських атак у Херсоні, фото: ДСНС

Російські FPV-дрони спричинили сім пожежі у Херсоні (ФОТО)

13 сер 2026, 11:16
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У Херсоні російські FPV-дрони протягом доби спричини сім пожеж у житловому секторі міста.

Про це сьогодні, 13 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок російських атак горіли:

  • квартири та балкони багатоповерхівок;
  • дах двоповерхового будинку;
  • приватні оселі;
  • господарча споруда.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, працюючи під постійною загрозою повторних ворожих атак, — розповіли у відомстві.

Обійшлося без постраждалих.

Наслідки російських атак у Херсоні, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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