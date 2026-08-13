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Наслідки російських атак у Херсоні, фото: ДСНС
Російські FPV-дрони спричинили сім пожежі у Херсоні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215590-rosiyski-fpv-drony-sprychynyly-sim-pojeji-u-hersoni-foto.htmlРакурс
У Херсоні російські FPV-дрони протягом доби спричини сім пожеж у житловому секторі міста.
Про це сьогодні, 13 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок російських атак горіли:
- квартири та балкони багатоповерхівок;
- дах двоповерхового будинку;
- приватні оселі;
- господарча споруда.
Рятувальники ліквідували всі пожежі, працюючи під постійною загрозою повторних ворожих атак, — розповіли у відомстві.
Обійшлося без постраждалих.