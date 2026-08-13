Наслідки російських атак у Херсоні, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215590-rosiyski-fpv-drony-sprychynyly-sim-pojeji-u-hersoni-foto.html

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У Херсоні російські FPV-дрони протягом доби спричини сім пожеж у житловому секторі міста.

Про це сьогодні, 13 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок російських атак горіли:

квартири та балкони багатоповерхівок;

дах двоповерхового будинку;

приватні оселі;

господарча споруда.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, працюючи під постійною загрозою повторних ворожих атак, — розповіли у відомстві.

Обійшлося без постраждалих.