Дрони окупантів вночі атакували центр Херсона, є загиблі й поранені

Дрони окупантів вночі атакували центр Херсона. Фото:

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Російська армія завдала нових ударів по Херсону.

У середу вночі, 12 серпня, окупанти спрямували ударні дрони по Центральному району міста. Наразі відомо, що внаслідок атаки безпілотників загинули дві людини, а ще двоє цивільних отримали поранення. Про це повідомила прес-служба Херсонської міської військової адміністрації.

Зазначається, що у власному будинку загинула жінка. Її особу наразі встановлюють відповідні служби.

Також правоохоронці доставили до лікарні двох мирних мешканців, які дістали поранення. З вибуховими травмами госпіталізували 60-річну жінку та чоловіка 26 років. У потерпілого діагностували опіки тулуба, рік, ніг. А в жінки виявили уламкове поранення обличчя.

Нагадаємо, 11 серпня російський дрон влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль. Попередньо відомо, що двоє людей загинули, а ще троє зазнали поранень.