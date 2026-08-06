Росіяни дроном влучили в автобус з працівниками на Херсонщині. Фото:

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Російські окупанти атакували автобус із цивільними у Херсонській області.

У четвер вранці, 6 серпня, загарбники спрямували FPV-дрона на автобус, який перевозив працівників на поле у Комишанах. Постраждали шестеро осіб. Наразі постраждалим надають необхідну допомогу. Про це Херсонська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Госпіталізували трьох жінок 53 та 63 років, а також 69-річного чоловіка, 60-річного та 61-річного чоловіків. У всіх діагностували вибухові травми та акубаротравми.

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня російські війська завдали масованого удару КАБАми по Сумах. Упродовж восьми хвилин окупанти скинули вісім керованих авіаційних бомб на північну та центральну частини міста. Було пошкоджено торговельний центр, п’ять магазинів, скління вікон 10 багатоповерхівок, три приватні будинки й п’ять легкових автівок. Наразі відомо про 12 постраждалих.