Росіяни масовано атакувала КАБами Суми, постраждали 12 осіб. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала масованого удару по Сумах.

Уночі, 6 серпня, упродовж восьми хвилин окупанти скинули вісім керованих авіаційних бомб на північну та центральну частини міста. Один із ворожих КАБів був знешкоджений протиповітряною обороною. Наразі відомо про 12 постраждалих, які отримали кваліфіковану медичну допомогу. Їх стан медики оцінюють як задовільний. Про це Сумська МВА повідомила у Telegram.

Російське бомбардування призвело до ураження житлових мікрорайонів міста з розвиненою інфраструктурою. Пошкоджено торговельний центр, п’ять магазинів, скління вікон 10 багатоповерхівок, три приватні будинки й п’ять легкових автівок.

Нагадаємо, 5 серпня російська армія завдала удару по Вознесенській громаді в Миколаївській області. Було пошкоджено будівлю та спеціальну техніку одного з об'єктів транспортної інфраструктури.

Постраждали шестеро мирних жителів. Поранень зазнали 39-річна жінка та п’ятеро чоловіків віком 31, 50, 64, 66 та 69 років. Усіх постраждалих госпіталізували.