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Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: ДСНС

Рашисти за добу обстріляли 30 населених пунктів Сумщини — п’ятеро поранених (ФОТО)

3 сер 2026, 09:26
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Російські загарбники впродовж минулої доби обстріляли 30 населених пунктів Сумської області.

Про це сьогодні, 3 липня, вранці повідомила прес-служба поліції Сумщини.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, артилерію та міномети, — вказано в повідомленні.

У Сумській громаді внаслідок ворожих атак поранення отримали п’ятеро людей:

  • через удар безпілотника травмовано 31-річну жінку;
  • внаслідок авіаційних ударів — травмовано чоловіків віком 61, 57, 51 та 55 років.

Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у Сумській, Глухівській, Білопільській, Кролевецькій, Новослобідській, Середино-Будській та Садівській громадах. Також пошкоджено майно у Свеській громаді та місті Ромни.

Серед пошкоджених об'єктів — житлові будинки, підприємства, адміністративні та виробничі будівлі, відділення поштового зв’язку, автомобілі та господарські споруди, — розповіли в поліції.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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