РФ заявила про захоплення села Нова Січ на Сумщині, але в у ЗСУ спростували цей вкид. Фото:

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Росіяни заявили про «захоплення» Нової Січі у Сумській області.

Однак село Нова Січ, що у Юнаківській громаді, знаходиться під контролем Сил оборони України. А поширена Міністерством оборони РФ інформація про нібито його захоплення є черговою брехнею і не відповідає дійсності. Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України. Про це угруповання військ «Курськ» повідомило у Telegram.

У командуванні зазначили, що вигадки російських загарбників про «взяття» певних територій і населених пунктів є давньою практикою ворога.

Наголошується, що такими заявами Москва намагається відвернути увагу російського населення від успішних українських діп-страйків і власних поразок на фронті.

Не маючи змоги зупинити українські deep strikes та middle strikes, як, наприклад, нещодавній удар по авіабазі Халіне, російські генерали змушені малювати собі бодай віртуальні «перемоги», — йдеться у повідомленні.

Угруповання військ «Курськ» закликало ЗМІ та громадян не піддаватися на маніпуляції ворога й довіряти виключно офіційним повідомленням Сил оборони України.

Нагадаємо, в Угрупованні об'єднаних сил заявили, що на Лиманському напрямку російські окупанти постійно тиснуть, атакують малими групами та масовано застосовують керовані авіаційні бомби, щодня скидаючи десятки КАБів на позиції Сил оборони. Ворог намагається прорвати українську оборону та наблизитися до Лимана.