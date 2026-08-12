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Наслідки російських ударів по Сумщині 12 серпня, фото: ДСНС
Рашисти вночі атакували цивільну інфраструктуру Сумщини — є травмовані (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215570-rashysty-vnochi-atakuvaly-cyvilnu-infrastrukturu-sumschyny-ie-travmovani-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 серпня, атакували об'єкти цивільної інфраструктури в Роменській, Недригайлівській, Коровинській та Сумській громадах Сумської області, є травмовані.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також під ударом ворожого безпілотника опинилася цивільна автівка в Сумах.
Рятувальники гасили пожежі та обстежували територію. Через загрози повторних ударів, роботи тимчасово призупинялися. Наразі всі осередки горіння ліквідовані, — розповіли у ДСНС.