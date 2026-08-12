Наслідки російських ударів по Сумщині 12 серпня, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 серпня, атакували об'єкти цивільної інфраструктури в Роменській, Недригайлівській, Коровинській та Сумській громадах Сумської області, є травмовані.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також під ударом ворожого безпілотника опинилася цивільна автівка в Сумах.