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Ракурс
Наслідки російського удару по Сумах 10 серпня, фото: ДСНС

Рашисти вдарили КАБами по Сумах — є травмовані (ФОТО)

10 сер 2026, 18:56
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Російські загарбники вчергове вдарили КАБами по Сумах, є травмовані.

Про це сьогодні. 10 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Пошкоджені приватні домоволодіння. Рятувальники працювали на двох локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Всі осередки горіння ліквідовані, — розповіли у відомстві.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наслідки російського удару по Сумах 10 серпня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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