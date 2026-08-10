Наслідки російського удару по Сумах 10 серпня, фото: ДСНС

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Російські загарбники вчергове вдарили КАБами по Сумах, є травмовані.

Про це сьогодні. 10 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Пошкоджені приватні домоволодіння. Рятувальники працювали на двох локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Всі осередки горіння ліквідовані, — розповіли у відомстві.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.