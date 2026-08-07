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Наслідки російського удару по ринку на Сумщині, фото: Сумська ОВА
Рашисти вдарили по ринку на Сумщині — 10 постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215479-rashysty-vdaryly-po-rynku-na-sumschyni-10-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали чергового цинічного удару по цивільних на Сумщині — атакували ринок у Білопільській громаді.
Про це сьогодні, 7 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. На цю мить відомо про 10 постраждалих. Двоє людей — у важкому стан", — розповів він.
Постраждалим надають допомогу медики.
Медики надають необхідну допомогу. Триває госпіталізація постраждалих.