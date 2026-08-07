Наслідки російського удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 липня, завдали комбінованого удару по території Сум, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники різних типів, зокрема і реактивні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атаки:

двоє людей поранені. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, стан постраждалих неважкий;

пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та обʼєкти інфраструктури.

Частину ворожих повітряних цілей вдалося знищити силам ППО.

Крім того, росіяни вночі знищили поштове відділення у Глухівській громаді.