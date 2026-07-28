Наслідки російського удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 липня, завдали ударів керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці обласного центру Сумської області.

Постраждали шестеро людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Троє дітей та троє дорослих постраждали у Сумах внаслідок нічного удару КАБами, — розповів він. — У лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика. Але попередньо, у нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

Внаслідок удару російських авіабомб також знищені і пошкоджені приватні будинки.