Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

Рашисти вночі вдарили КАБами по Сумах — шестеро постраждалих (ФОТО)

28 лип 2026, 09:46
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 липня, завдали ударів керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці обласного центру Сумської області.

Постраждали шестеро людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Троє дітей та троє дорослих постраждали у Сумах внаслідок нічного удару КАБами, — розповів він. — У лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика. Але попередньо, у нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

Внаслідок удару російських авіабомб також знищені і пошкоджені приватні будинки.

Із ночі тривала рятувальна операція. Дивом обійшлося без загиблих, — зазначив очільник ОВА, — Ворог свідомо вдарив по житловому сектору.

Наслідки російського удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів