Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n215258-131-bpla-atakuvav-ukrayinu-v-nich-na-28-lypnya-povitryani-syly-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 липня (з 18.00 27 липня), атакували Україну 131 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська і Орла, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни;

зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.