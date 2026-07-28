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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

131 БпЛА атаковал Украину в ночь на 28 июля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

28 июл 2026, 08:46
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 липня (з 18.00 27 липня), атакували Україну 131 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська і Орла, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни;
  • зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі — ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — наголошують у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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