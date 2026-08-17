Российская ракета-дрон залетела в Молдову и взорвалась. Фото:

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Ракурс

Російська ракета типу «Бандероль» 17 серпня залетіла на територію Молдови.

Ці ворожі баражувальні боєприпаси о 17.25 прямували курсом на Чорноморськ та Одесу. Згодом одна з цілей перетнула державний кордон у бік Молдови. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Національна армія Молдови вже підтвердила порушення повітряного простору країни. Повітряний об'єкт зафіксували о 17.37, він рухався у напрямку Кучурган — Тирасполь. Влада на 15 хв. Закривала повітряний простір у центральному секторі країни.

Ціль зникла з радарів у районі села Талмаза району Штефан-Воде. За 3 км від села прогримів вибух, а згодом загорілася суха трава. На місці події працюють екстрені служби та профільні фахівці.

Як відомо, S8000 «Бандероль» — це гібрид безпілотника-камікадзе та малогабаритної крилатої ракети. Його швидкість досягає 500 км/год.

Нагадаємо, 14 серпня в Латвії винищувачі НАТО збили невідомий дрон, який через роботу РЕБ змінив напрямок у Росії або перетнув кордон із Білорусі чи Російської Федерації.