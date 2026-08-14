У Латвії винищувачі НАТО збили невідомий дрон. Фото:

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У Латвії винищувачі Північноатлантичного альянсу збили невідомий дрон.

Цей БпЛА залетів у Балвський край вранці у п’ятницю, 14 серпня. Знешкодили повітряну ціль винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Про це Національні збройні сили Латвії повідомили в соцмережі Х.

Представник Об'єднаного штабу ЗС Латвії Івета Берзіна розповіла LRT, що відсутня інформація про пошкодження та постраждалих.

За словами керівника Національного центру кризового управління Литви Вілмантас Віткаускас, ймовірно цей дрон через роботу РЕБ змінив напрямок ще в Росії або перетнув кордон із Білорусі чи Російської Федерації.

Винищувачі НАТО злетіли з литовської авіабази в Шяуляї та приблизно за 15 хв. ідентифікували й знищили повітряну ціль. Цей БпЛА замість польоту до заданої точки в Ленінградській області змінив курс і залетів у країну Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, на цьогорічному саміті НАТО в Туреччині було ухвалене рішення про дозвіл знищувати безпілотники та інші об'єкти над країнами Балтії, які становлять загрозу. Литва, Латвія та Естонія не мають власної винищувальної авіації, тому їхній повітряний простір охороняють союзники по НАТО.

Джерело: LRT