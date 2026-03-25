Український дрон впав на території Латвії.

Український безпілотник впав на території Латвії.

Дрон розбився неподалік села Доброчина Краславського краю, приблизно за 12−15 км від кордону з Білоруссю. БпЛА ідентифікували як український. Про це пише Delfi з посиланням на Міністерство оборони Латвії та президента Латвії Едгарса Рінкевичса.

На світлинах, яке опублікувало оборонне відомство, видно окремі металеві фрагменти та двигун. Ймовірно, безпілотник вибухнув після того, як зачепився об дерево. На фото можна побачити понівечену крону, обламані та обвуглені гілки. Поруч з місцем вибуху вигоріла трава.

За словами латвійських військових, це один із двох БпЛА, які минулої ночі залетіли на територію країни. Перший із них вилетів до Росії й загалом пробув у повітряному просторі Латвії 24 хвилини.

Нагадаємо, 25 березня безпілотник врізався в димову трубу теплової електростанції в прикордонному з Росією Аувері, що в Естонії. Дрон потрапив у повітряний простір Естонії з повітряного простору РФ, але внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Попередньо відомо, що електростанція не отримала безпосередніх пошкоджень, і інцидент не вплине на енергосистему Естонії.

Джерело: Delfi