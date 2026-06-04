Чотири країни Євросоюзу виступили за обмеження для українських чоловіків. Фото:

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Європа продовжує дискусії щодо обмежень для громадян України, які тікають від війни.

За обмеження тимчасового захисту в Євросоюзі для українських чоловіків, які підлягають мобілізації за віком, виступають низка країн — Німеччина, Швеція, Польща та Австрія. Міністри внутрішніх справ цих країн вже прокоментували ставлення своїх урядів до таких обмежень. Свої позиції чиновники висловили перед засіданням Ради ЄС із внутрішніх справ у Люксембурзі 4 червня, повідомляють «Радіо Свобода» та Welt.

За словами глави МВС Австрії Герхарда Карнера, українські чоловіки більше не повинні автоматично отримувати статус тимчасового захисту.

З березня 2027 року для українських чоловіків більше не повинно бути автоматичного статусу захисту. Україні потрібні громадяни чоловічої статі призовного віку, — наголосив він.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що Берлін підтримує продовження тимчасового захисту, але «на змінених умовах», щоб військовозобов’язані громадяни України не потрапляли під цю директиву. Для цих осіб можуть надати лише статус біженця.

Міністр міграції Швеції Йоган Форсселль заявив, що Стокгольм теж готовий підтримати такий підхід, бо українцям «потрібно воювати». Тому пропозицію щодо нових обмежень для чоловіків з України Швеція вважає «розумною».

Варшава також підтримала ідею обмежень для чоловіків призовного віку, заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Душчик.

Водночас не всі країни підтримують такий підхід. Так, представники Естонії та Люксембургу вважають, що варто продовжити дію директиви про тимчасовий захист у нинішньому вигляді.

Нагадаємо, представник Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Улльріх заявив, що країни-члени ЄС досягли згоди щодо необхідності продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців після березня 2027 року. Однак європейці дійсно обговорюють зміну правил для українських чоловіків мобілізаційного віку і тих, хто виїхав з України нелегально. Однак нові зміни торкнуться лише нових українців, які звертатимуться за захистом.

Джерелf: Welt, «Радіо Свобода»