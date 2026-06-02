Єврокомісія відреагувала на інформацію про скасування захисту для українських чоловіків.

Програму тимчасового захисту для біженців з України обговорюють в ЄС.

Країни-члени Європейського Союзу досягли згоди щодо необхідності продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців після березня 2027 року. Однак європейці дійсно обговорюють зміну правил для біженців. Ці зміни можуть торкнутися українських чоловіків мобілізаційного віку. Про це заявила представник Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Улльріх, передає «Радіо Свобода».

Зазначається, що у Раді ЄС дискутують щодо можливих обмежень для військовозобов’язаних українців, проте наразі відсутні остаточні рішення чи офіційні висновки.

Представник ЄК наголосила, що потенційні зміни не стосуватимуться українців, які вже легально перебувають у ЄС та мають діючий статус. Таким чином, понад 1,15 млн українських чоловіків, які вже зареєстровані в країнах європейського блоку, не втратять свої права.

Звісно, ми всі прагнемо миру, але мусимо планувати, виходячи й з альтернативного сценарію. Разом із тим тривають дискусії щодо можливих адаптацій правил для майбутніх прибуттів, — сказала Улльріх.

Нагадаємо, напередодні видання Euractiv повідомило, що в Європейському Союзі розглядають продовження тимчасового захисту для біженців з України, але з деякими змінами. Пропонується виключити захист для чоловіків призовного віку або тих, хто виїхав з України нелегально. Однак ці зміни торкнуться лише тих українців, які тільки, но звертатимуться за захистом.

Низка країн Європи вважає те, що систему варто переглянути «також в інтересах України» — як для підтримки її оборони, так і з огляду на майбутню відбудову.

Джерело: «Радіо Свобода»