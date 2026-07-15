Євросоюз продовжив тимчасовий захист для біженців з України. Фото:

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Тимчасовий захист в Європі для біженців з України надаватимуть й надалі.

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2028 року. Однак тепер у захисті відмовлятимуть українським чоловікам, які потрапляють під мобілізацію й нелегально перетнули кордон. Таке рішення ухвалили з огляду на «мінливі оборонні потреби України». Про це повідомили на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що українські чоловіки тепер повинні показати паспорт зі штампом про законний виїзд з України або документ, який підтверджує звільнення від військової служби чи її проходження.

Як відомо, програма тимчасового захисту ЄС (Temporary Protection Directive, TPD) — це спеціальний механізм, який дозволяє людям, що масово тікають від війни або іншої великої кризи, швидко отримати право легально жити в країнах Євросоюзу без довгої процедури надання притулку.

Тимчасовий захист для українців запровадили в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в України. Це дозволило мільйонам українців легально перебувати в країнах ЄС без складної процедури отримання притулку.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надіслала лідерам країн Європейського Союзу лист, у якому закликала їх ухвалити обмеження на приймання біженців з України. ЗМІ вважають, що це може бути натяком на те, щоб ускладнити приймання з України чоловіків призовного віку.