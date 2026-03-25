Наслідки удару російського дрона в Естонії, фото: Sergei Stepanov/ERR

Безпілотник, що збився з курсу, в ніч на сьогодні, 25 березня, врізався в димову трубу теплової електростанції в прикордонному з Росією Аувері.

Інцидент стався о 03.43, повідомляє видання ERR з посиланням на Поліцію безпеки Естонії.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зазначається, що дрон потрапив у повітряний простір Естонії з повітряного простору РФ.

За наявною на даний момент інформацією, дрон не був націлений на Естонію. Наразі проводяться первинні дії, розслідування з’ясує більш точні обставини, — зазначила генпрокурор Естонії Астрід Асі.

За попередніми оцінками, електростанція не отримала безпосередніх пошкоджень, і інцидент не вплине на енергосистему Естонії.

Увечері вівторка та в ніч на середу Україна завдавала удару за допомогою дронів по порту Усть-Луга та об'єктам у Ленінградській області.

Йдеться про наслідки повномасштабної агресивної війни з боку Росії. Можна припустити, що подібні інциденти повторюватимуться, — наголошує генеральний директор Поліції безпеки Марго Паллосон.

Також падіння дрона зафіксовано у латвійському селі Доброчіна Краславського краю. Про це повідомляє латвійське ЗМІ lsm.lv.

Президент Латвії Едгар Рінкевич заявив журналістам після зустрічі з прем'єр-міністром, що це був український дрон, який був частиною скоординованої Україною операції проти об'єктів Росії.

Наближення дрона до повітряного простору Латвії зафіксували о 02.19, приблизно о 2.30 він детонував.

Це був не єдиний інцидент за ніч — близько 0.50 було зафіксовано об'єкт, який залетів з боку Білорусі, «зробив гак» — увійшов з Білорусі та полетів у бік Росії.

Джерело: ERR, lsm. lv