Організатора злочинної схеми, яка завдавала військовим збитків на 5 млн грн щомісяця, екстрадували з Естонії, фото: Нацполіція

Ракурс

Поліцейські екстрадували з Естонії організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ.

Щомісячні збитки військових перевищували 5 млн грн. Про це сьогодні, 30 квітня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що:

з початку повномасштабного російського вторгнення учасники злочинної організації масово розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставку автомобілів із Європи за заниженими цінами;

зловмисники діяли на різних платформах, використовували вигадані анкетні дані та представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами та співробітниками благодійних фондів — найчастіше фондом Сергія Притули.

Типовий випадок: військовий знайшов у соцмережі оголошення про продаж техніки за заниженою ціною, перерахував передплату, після чого його попросили надати документи та записати відеоподяку «для звітності». Техніку він так і не отримав, кошти йому не повернули, а відео використали для обману інших військових, — розповіли в поліції.

Організатором схеми є громадянин України, якого раніше вже притягували до відповідальності за кордоном і якому повідомляли про підозру в Україні за шахрайство.

Після встановлення місцеперебування фігуранта в Естонії його затримали та в межах процедури екстрадиції, у координації з Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва, передали Україні, — зазначили в поліції.

Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Якщо ви або ваші знайомі стали потерпілими від цієї шахрайської схеми чи маєте важливу для слідства інформацію — повідомте поліцію, — наголошують правоохоронці.

Сергій Притула на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що інформація про шахрая, який видає за представника його фонду й обіцяє за гроші привезти вживані автомобілі, надійшла від військових, після чого фонд звернувся до поліції:

Видавав себе за представника нашого фонду. Військові нам маякнули, ми звернулись у нацпол. Поліція відпрацювала дуже добре!