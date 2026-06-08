Викрито військовослужбовця, який торгував дронами, котрі мали йти на фронт, фото: ДСНС

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Військовослужбовець однієї із військових частин Донеччини реалізовував безпілотні літальні апарати та комплектуючі до них.

Техніка, що належала військовій частині, оформлювалась як нібито така, що була втрачена під час бойових дій. У результаті дрони фактично не доходили до підрозділів, для яких їх закуповували. Про це сьогодні, 8 червня, повідомили прес-служби ДПСУ та Офісу генпрокурора.

За даними слідства:

сержант, який обіймав посаду старшого бойового медика роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону, вирішив незаконно заволодіти FPV-дронами, що перебували на балансі військової частини. Йдеться про 16 FPV-дронів «Генерал Черешня», які були передані до підрозділу для виконання бойових завдань;

підозрюваний мав доступ до цього майна у зв’язку з проходженням служби. У січні 2026 року він, за версією слідства, викрав 16 безпілотників вартістю 34 тис. 900 грн кожен та вирішив продати їх для особистого збагачення;

30 травня 2026 року поблизу Харківської області військовослужбовець збув викрадені дрони. У межах досудового розслідування задокументовано продаж 16 БпЛА, 16 батарей та 17 антен до FPV за 105 тис. гривень. Після передачі грошей його затримали правоохоронці;

під час огляду місця події вилучено 105 тис. грн та всі 16 FPV-дронів «Генерал Черешня» та комплектуючі до них;

внаслідок протиправних дій державі в особі військової частини завдано матеріальних збитків на 558 тис. 400 грн.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем). Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 266 тис. 240 грн.