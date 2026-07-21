Два псевдореабілітаційні центри в Харкові утримували людей у трудовому рабстві. Фото:

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У Харкові викрили два псевдореабілітаційні центри, де людей утримували силоміць і змушували працювати.

Незаконна мережа діяла майже п’ять років під виглядом благодійної організації, яка буцімто допомагала людям із наркотичною та алкогольною залежностями. Слідчі встановили, що в кожному будинку одночасно перебували від 20 до 60 людей. Родичам обіцяли лікування та реабілітацію, за які щомісяця брали від 5 до 25 тис. грн. Про це 21 липня повідомив Офіс генерального прокурора.

Однак насправді люди не отримували жодної допомоги. У них забирали документи, телефони та змушували працювати безкоштовно, а також вивчати релігійні тексти.

Організатор керував усією мережею, а двоє його спільників контролювали утримуваних. Ще троє це — колишні «пацієнти», які стали наглядачами.

В ОГП додали, що шістьом підозрюваним інкримінують незаконне позбавлення волі двох або більше осіб, вчинене групою осіб за попередньою змовою — ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в одному з ТЦК Миколаївської області упродовж дев’яти днів військкоми незаконно утримували в підвалі багатодітного батька та катували його. Зловмисники вимагали погодитися на мобілізацію нібито добровільно або підписати документи про відсутність претензій до працівників ТЦК.