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Ракурс
Армія РФ вдарила по будинках у Балаклії, троє осіб загинули. Фото: ДСНС

Окупанти вдарили по будинках у Балаклії — троє загиблих

6 сер 2026, 09:54
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Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Харківській області.

Уночі ворожі безпілотники атакували приватний сектор міста Балаклія. Спалахнули пожежі у двох житлових будинках, були пошкоджені сусідні домоволодіння. Загинули троє осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Рятувальники ліквідували обидві пожежі. На місці працювали всі екстрені служби.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгнубов поінформував у Telegram, що протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків та 24 населені пункти області. Загинули троє осіб, а поранень зазнали 14 людей. Серед постраждалих — дитина.

У Харкові зазнали поранень шестеро людей, а гостру реакцію на стрес діагностували у п’ятьох людей. У селі Андріївка зазнала гострої реакції на стрес восьмирічна дівчинка. А у селі Піски-Радьківські Борівської громади були поранені 65-річна жінка і 70-річний чоловік.

Нагадаємо, вранці 6 серпня у Комишанах Херсонської області російський FPV-дрон атакував автобус, який перевозив працівників на поле. Постраждали шестеро людей — троє чоловіків та троє жінок.

Джерело: Ракурс


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