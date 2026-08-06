Армія РФ вдарила по будинках у Балаклії, троє осіб загинули. Фото: ДСНС

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Ракурс

Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Харківській області.

Уночі ворожі безпілотники атакували приватний сектор міста Балаклія. Спалахнули пожежі у двох житлових будинках, були пошкоджені сусідні домоволодіння. Загинули троє осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Рятувальники ліквідували обидві пожежі. На місці працювали всі екстрені служби.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгнубов поінформував у Telegram, що протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків та 24 населені пункти області. Загинули троє осіб, а поранень зазнали 14 людей. Серед постраждалих — дитина.

У Харкові зазнали поранень шестеро людей, а гостру реакцію на стрес діагностували у п’ятьох людей. У селі Андріївка зазнала гострої реакції на стрес восьмирічна дівчинка. А у селі Піски-Радьківські Борівської громади були поранені 65-річна жінка і 70-річний чоловік.

Нагадаємо, вранці 6 серпня у Комишанах Херсонської області російський FPV-дрон атакував автобус, який перевозив працівників на поле. Постраждали шестеро людей — троє чоловіків та троє жінок.