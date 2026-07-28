Російський «Шахед» влучив в одну п’ятиповерхівок Харкова, є поранені. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нового удару по Харкову.

У вівторок, 27 липня, російський реактивний дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок у Новобаварському районі Харкова. Внаслідок вибуху загорілася покрівля п’ятиповерхового житлового будинку. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Усім надається допомога.

Площа пожежі на даху склала 200 кв. м. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих багатоквартирних будинках та цивільне авто. На місці працюють екстрені служби та бригади екстреної меддопомоги.

Нагадаємо, в ніч 28 липня росіяни скинули керовані авіабомби по житловому сектору на околиці обласного центру Сумської області. Постраждали шестеро людей — троє дітей та троє дорослих. Внаслідок влучань були знищені і пошкоджені приватні будинки.