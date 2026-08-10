Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російська артилерія вбила п’ятьох цивільних на Харківщинію Фото:

Російська артилерія вбила п’ятьох цивільних на Харківщині

10 сер 2026, 11:25
999

Армія Російської Федерації продовжує вчиняти воєнні злочини в Україні.

У понеділок, 10 серпня, російські окупанти здійснили масований артилерійський обстріл житлового сектору села Бугаївка Чугуївського району. Внаслідок ворожої атаки загинули п’ятеро людей, а також були зруйновані будинки. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 серпня у Херсонській області окупанти спрямували дрон «Молнія» по цивільному авто на трасі поблизу села Нова Кубань Борозенської громади. У машині перебували літні люди. Від важких поранень загинула 77-річна жінка. Госпіталізували з множинними пораненнями 70-річного чоловіка.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів