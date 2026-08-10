Російська артилерія вбила п’ятьох цивільних на Харківщині

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Російська артилерія вбила п’ятьох цивільних на Харківщинію Фото:
Російська артилерія вбила п’ятьох цивільних на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n215509-rosiyska-artyleriya-vbyla-p-yatoh-cyvilnyh-na-harkivschyni.htmlРакурс
Армія Російської Федерації продовжує вчиняти воєнні злочини в Україні.
У понеділок, 10 серпня, російські окупанти здійснили масований артилерійський обстріл житлового сектору села Бугаївка Чугуївського району. Внаслідок ворожої атаки загинули п’ятеро людей, а також були зруйновані будинки. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 7 серпня у Херсонській області окупанти спрямували дрон «Молнія» по цивільному авто на трасі поблизу села Нова Кубань Борозенської громади. У машині перебували літні люди. Від важких поранень загинула 77-річна жінка. Госпіталізували з множинними пораненнями 70-річного чоловіка.