Российская артиллерия убила пятерых гражданских в Харьковской области. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації продовжує вчиняти воєнні злочини в Україні.

У понеділок, 10 серпня, російські окупанти здійснили масований артилерійський обстріл житлового сектору села Бугаївка Чугуївського району. Внаслідок ворожої атаки загинули п’ятеро людей, а також були зруйновані будинки. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 серпня у Херсонській області окупанти спрямували дрон «Молнія» по цивільному авто на трасі поблизу села Нова Кубань Борозенської громади. У машині перебували літні люди. Від важких поранень загинула 77-річна жінка. Госпіталізували з множинними пораненнями 70-річного чоловіка.