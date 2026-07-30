Зону обов'язкової евакуації розширили на території Харківщини. Фото:

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Зону обов’язкової евакуації розширили у Чугуївському районі Харківщини.

Безпекова ситуація погіршилася на території Старосалтівської громади через те, що зросла інтенсивність обстрілів з боку російських військ. Рішення ухвалили 30 липня на засіданні Ради оборони області. Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Зазначається, що евакуацію проведуть із дев’яти населених пунктів. Примусово вивезуть родини з дітьми. У цих селах проживають 865 осіб, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні людини.

Очільник обласної військової адміністрації додав, що вже визначено маршрути вивезення населення. Влада також підготувала місця тимчасового проживання.

Нагадаємо, 24 липня обов’язкову й примусову евакуацію сімей з дітьми розширили на території Дніпропетровщини. В ОВА заявляли про плани вивезти дітей з 10 сіл Богинівської громади в Синельниківському районі. З цих населених пунктів мають виїхати 222 родини, в яких виховуються 364 дитини.