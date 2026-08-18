Росія атакувала Ізюм на Харківщині, п’ятеро осіб постраждали. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала удару по місту Ізюм на Харківщині.

Ворог здійснив атаку в ніч на 18 серпня. Постраждали п’ятеро цивільних. Серед поранених — дев’ятирічний хлопчик. Цим людям надається медична допомога. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

У місті внаслідок атаки пошкоджені пʼять приватних житлових будинків. Наразі профільні служби усувають наслідки російського обстрілу.

У Харкові вночі російський дрон влучив по автомобільній заправці у Індустріальному районі міста. Мер Ігор Терехов поінформував, що наразі з’ясовуються деталі ворожої атаки.

Нагадаємо, 17 серпня російська армія атакувала Одеську області й під час однієї з атак ворожий боєприпас влучив у приватний житловий будинок. Був повністю зруйновано дах будівлі й спалахнула пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила прилеглі приватні будинки.