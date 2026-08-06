Окупанти вдарили по залізничній станції у Лозовій. Фото:

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Російські окупанти атакували дроном залізничну станцію в Лозовій.

По станції влучив ворожий дрон-камікадзе. Наразі відомо, що двоє чоловіків загинули. Також постраждали восьмеро осіб — п’ятеро чоловіків і троє жінок. Деякі з поранених у важкому стані. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 6 серпня повідомив у Telegram.

Водночас голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський поінформував у Facebook, що загарбники влучили по вагону біля вокзалу. загинули і поранені залізничники.

На цьому практично прифронтовому вокзалі два укриття, ще додали третє. Підвищену небезпеку та евакуацію було оголошено завчасно, — наголосив посадовець.

А міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив у Facebook, що росіяни другий день поспіль атакують громаду. Ворог намагається залишити людей без світла, води та транспортного сполучення. Місцева влада намагається оперативно відновлювати те, що підлягає ремонту.

Нагадаємо, 5 серпня у Київській області внаслідок масованого російського ракетного удару у Броварському районі на території залізничної платформи загинули цивільні.