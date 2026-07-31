69-річний мешканець Харкова намагався вбити командира корпусу «Хартія», фото: СБУ

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СБУ спільно з Нацгвардією, прокуратурою та поліцією затримала чоловіка, який намагався здійснити убивство командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського.

Про це сьогодні, 31 липня, повідомив прес-центр СБУ.

За матеріалами справи:

фігурантом виявився 69-річний мешканець Харкова. Російські спецслужби завербували його «під чужим прапором», видаючи себе за співробітників СБУ;

російський куратор поставив пенсіонеру завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського під приводом того, що він нібито працює на ворога. Як доказ своїх слів ворожі спецслужби надіслали фігуранту згенероване штучним інтелектом зображення командира «Хартії», де він стоїть на червоній площі в москві, вдягнений у футболку із буквою «Z»;

відповідно до наявних даних, для ліквідації українського військового російські спецслужби здійснили передачу кілеру вогнепальної зброї через кур'єра. Наразі його особа встановлюється.

Затриманому готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 115 (умисне вбивство);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Триває досудове розслідування. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності.

У СБУ наголошують, що це вже не перший випадок, коли громадян України вербують «під чужим прапором», від імені українських правоохоронців: