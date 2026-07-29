Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських ударів на Харківщині 29 липня, фото: Нацполіція

Рашисти атакували дронами селище на Харківщині — четверо постраждалих (ФОТО)

29 лип 2026, 20:00
999

Російські загарбники сьогодні, 29 липня, вранці завдали дронового удару по одному із селищ у Лозівському районі Харківської області.

В результаті постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Влучання сталося у господарське приміщення на території приватного домоволодіння. Гострої реакції на стрес зазнали хлопці віком три та 12 років, 18-річна дівчина та 61-річна жінка, — розповіли у поліції.

На місце події виїжджали поліцейські та інші профільні служби. Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Наслідки російських ударів на Харківщині 29 липня, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів