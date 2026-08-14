У Шевченківському районі Харкова під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу врятували двох чайок.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Зазначається, що птахи перебували серед понівечених конструкцій, уламків та будівельного сміття і потребували допомоги. Рятувальники обережно дістали їх із небезпечної зони та передали для подальшої допомоги волонтерам громадської організації «Порятунок тварин Харків».

Навіть під час ліквідації наслідків ворожих атак наші рятувальники не залишають без допомоги тих, хто не може врятувати себе сам. Рятувати життя — це не лише про людей. Це про кожне життя, — наголошують у ДСНС.