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Ракурс
Росіяни завдали ракетного удару по Печенігам. Фото:

Росіяни завдали ракетного удару по Печенігам — загинули 10 людей

18 сер 2026, 10:24
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Російська армія завдала ракетного удару по Печенігам у Харківській області.

Окупанти атакували селище у вівторок, 18 серпня. Наразі відомо про 10 загиблих. Постраждали ще восьмеро осіб. Їм надається вся необхідна медична допомога. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Ворожий обстріл призвів до пошкодження 10 приватних будинків, кафе пошти, магазину та щонайменше семи автомобілів. Наслідки атаки усувають екстрені служби.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня внаслідок влучання російського дрона-камікадзе спалахнула пожежа в садовому товаристві в одному з районів Запоріжжя. Загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

Джерело: Ракурс


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