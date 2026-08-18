Росіяни завдали ракетного удару по Печенігам. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215670-rosiyany-zavdaly-raketnogo-udaru-po-pechenigam-zagynuly-10-ludey.html

Ракурс

Російська армія завдала ракетного удару по Печенігам у Харківській області.

Окупанти атакували селище у вівторок, 18 серпня. Наразі відомо про 10 загиблих. Постраждали ще восьмеро осіб. Їм надається вся необхідна медична допомога. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Ворожий обстріл призвів до пошкодження 10 приватних будинків, кафе пошти, магазину та щонайменше семи автомобілів. Наслідки атаки усувають екстрені служби.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня внаслідок влучання російського дрона-камікадзе спалахнула пожежа в садовому товаристві в одному з районів Запоріжжя. Загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка.