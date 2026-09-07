Рашисти вдарили по цивільному об'єкту у Харкові — поранено людину

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Російські безпілотники знову атакували Харків, фото: Vgorode.ua
Рашисти вдарили по цивільному об'єкту у Харкові — поранено людинуhttps://racurs.ua/ua/n216077-rashysty-vdaryly-po-cyvilnomu-obiektu-u-harkovi-poraneno-ludynu.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару безпілотником по цивільному обʼєкту у Шевченківському районі Харкова.
За попередньою інформацією, є один поранений. Про це сьогодні, 7 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкові Ігор Терехов.
Раніше сьогодні Терехов зазначив, що до цього рашисти завдали три удари за сім днів — і усі по цивільних об'єктах. Ворог застосував дві «Молнії» та один FPV-дрон. Двічі цілив по Шевченківському району, один раз — по Салтівському:
- один безпілотник ударив у телевежу;
- інший — у вантажівку, автомобіль загорівся, вибуховою хвилею пошкодило вікна в багатоповерхівці;
- вчора ввечері безпілотник врізався в дерево на території дитсадка. Через це теж вибило шибки і в самому закладі, і в сусідніх житлових будинках.
Внаслідок цих ударів ніхто в місті не загинув і не був поранений.
Після 38 ворожих обстрілів позаминулого тижня нинішня ситуація може здатися нам, харків’янам, майже тишею. Та війна не вимірюється середніми показниками. Іноді й один приліт стає трагедією для сотень сімей, — наголосив мер Харкова.