Росія вдарила ракетою по селищу Печеніги на Харківщині. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала удару по Харківській області.

У четвер вранці, 3 вересня, загарбники завдали ударів по селищу Печеніги. Наразі відомо, що постраждали 10 осіб. Серед поранених — двоє дітей. Їм усім надають медичну допомогу. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок і господарча споруда. На місці працюють профільні служби.

В ОВА також поінформували, що протягом минулої доби росіяни обстріляли 10 населених пунктів регіону. У селі Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 82-річний чоловік, а в селі Золочів було поранено 59-річного чоловіка.

Також внаслідок підриву автомобіля на невідомому пристрої в селі Прудянка Дергачівської громади зазнали поранень 52-річний чоловік і 54-річна жінка.

Нагадаємо, вночі 3 вересня внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Одесі постраждали 17 людей. Серед поранених — троє дітей. Обстріл призвів до пошкодження квартир з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено автомобілі.