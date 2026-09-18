РФ використовує навчальні балістичні ракети для ударів по Україні. Фото:

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Країна-агресор Росія останнім часом масово застосовує проти України ракети RM48U.

Ці ракети були призначені лише для навчання підрозділів протиповітряної оборони. У липні та на початку серпня RM48U становили понад половину з 228 балістичних і гіперзвукових ракет, які ворог запустив по Україні. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на дані української розвідки.

У матеріалі йдеться, що в липні російська армія здійснила 158 ударів балістичними та гіперзвуковими ракетами. Це була найбільша кількість запусків за один місяць від початку повномасштабної війни. З них 87 ракет були саме RM48U.

А за перші вісім днів серпня були зафіксовані ще 70 запусків балістики, 36 із яких припали на RM48U.

Зазначається, що RM48U спочатку розробляли для тренування підрозділів ППО. Ця навчальна ракета летить балістичною траєкторією, але поступається ракетам «Іскандер» за потужністю та точністю. Українські фахівці кажуть, що середнє відхилення RM48U від цілі може становити близько 300 м.

За словами експертів, використання дешевших RM48U дозволяє армії РФ зберігати запаси дорожчих ракет, зокрема «Іскандерів», північнокорейських KN-23 та «Цирконів».

За наявними даними, це може бути пов’язано з наміром Росії берегти потужніші ракети для майбутніх ударів, зокрема в зимовий період.

Нагадаємо, у ГУР заявляли, що Російська Федерація просить у КНДР нові балістичні ракети KN-30. Ця балістика нова і втричі потужніша за північнокорейські ракети KN-23/24, якими росіяни вже б’ють по Україні.

Джерело: Reuters