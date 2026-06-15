Російські війська запустили по Україні 611 ударних дронів і 70 ракет. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі випустила по Україні 611 дронів та 70 ракет. Основний напрямок удару був Київ. Також ракетами ворог атакував Дніпро та Харків.

По Україні летів 681 засіб повітряного нападу. З окупованого Криму окупанти запустили шість протикорабельних ракет 3М22 «Циркон». З Брянська та Курської області РФ летіли 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400. Ще 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К були запущені ворогом з Вологодської та Курської областей. Крім того, з семи напрямків росіяни запустили 611 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль» і дронів-імітаторів типу «Пародія». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. ППО знешкодила 50 ракет та 582 дрони:

5 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»;

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

582 ворожих БпЛА різних типів.

Попередньо відомо, що 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА влучили на 42 локаціях, а уламки збитих цілей впали на 12 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня Київ опинився під черговою масованою атакою російських безпілотників та ракет. Пожежі та руйнування зафіксували майже в усіх районах. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених. Пошкоджено багато багатоповерхових та приватних житлових будинків, Києво-Печерська лавра та кіностудія імені Олександра Довженка.

А в Харкові під час повторного російського удару загинули п’ятеро рятувальників. Ще щонайменше п’ятеро співробітників ДСНС зазнали поранень.